FWB: résolution unanime en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et durable

Le texte, rédigé par la majorité PS-MR-Ecolo rejointe par Les Engagés et Défi, appelle dans la foulée à un "cessez-le-feu immédiat et durable" de toutes les parties, à la libération de tous les otages ainsi qu'à la protection de la population civile.

Plus spécifiquement, la résolution demande au gouvernement de la FWB de s'assurer que toutes les collaborations, avec la Palestine et Israël, liées "à tous les domaines de compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles s'inscrivent dans un processus de paix et véhiculent des messages et des pratiques conformes au respect du droit international".