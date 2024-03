La Belgique participera aussi au couloir humanitaire maritime vers Gaza

"On est en train d'examiner les capacités dont nous disposons et la manière dont on peut participer. On va participer, c'est certain", a assuré M. De Croo, au terme de la deuxième étape, au Qatar, d'une visite qui l'aura aussi conduit en Jordanie samedi, avant l'Égypte dimanche.

Au Caire, le chef du gouvernement belge s'entretiendra de cette opération avec le président chypriote, Níkos Christodoulídis, en marge du lancement d'un partenariat UE-Égypte.