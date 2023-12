La chambre adopte finalement le projet de loi réformant l'APD

La N-VA a finalement décidé de mettre fin au carrousel de renvois au Conseil d'État qui durait depuis plus d'un an. Le député Christoph D'Haese a estimé qu'"il valait mieux quelque chose que rien", exhortant toutefois le secrétaire d'État à d'ores et déjà préparer une loi de réparation des "manquements" dans le texte. Un amendement technique déposé par les nationalistes flamands a en outre été adopté.

Le texte s'inscrit dans un cadre de conflits internes apparus l'année dernière au sein du gendarme de la vie privée et autour de lui. Il vise à renforcer son fonctionnement et notamment à transformer le comité de direction en un organe collégial et à clarifier ses compétences et son fonctionnement.