La Flandre a accueilli en 2023 plus de touristes qu'avant la crise du Covid-19

La Flandre a enregistré, l'an dernier, la visite de 14,6 millions de touristes belges et étrangers, soit une hausse de 6% par rapport à l'année précédente. Le nombre de visiteurs du nord du pays a dépassé en 2023 le niveau atteint avant la crise du Covid-19, ressort-il des chiffres rapportés mercredi par la ministre flamande du Tourisme Zuhal Demir dans un communiqué.

Ce sont au total 6,9 millions de touristes belges qui ont visité la Flandre en 2023, soit 6% de plus que quatre ans auparavant. Statistiek Vlaanderen pointe par contre une baisse du nombre de touristes étrangers, de l'ordre de 2% par rapport à la dernière année pré-Covid. Le nombre de nuitées réservées par ces visiteurs étrangers, soit 35,2 millions, est pourtant en hausse de 4% par rapport à 2019.

Les Néerlandais étaient les plus nombreux à réserver des nuitées en Flandre l'an dernier (4,1 millions), devant les touristes venus des autres pays limitrophes à la Belgique. Statistiek Vlaanderen note par ailleurs que le nombre de nuitées des Britanniques a baissé de 3% par rapport à 2019, après un recul plus important noté en 2021 à la suite du Brexit et de la crise sanitaire.

Selon la ministre Zuhal Demir, ces chiffres montrent la résilience du secteur. "Je suis particulièrement heureuse que le tourisme en Flandre soit clairement de retour au sommet après une période sombre", a-t-elle commenté.