La Force de défense des agriculteurs promet des actions "plus extrêmes"

L'organisation d'agriculteurs Farmers Defence Force (FDF) a dénoncé vendredi l'accord que le gouvernement flamand a conclu la veille avec certaines autres associations agricoles. Fâchée d'avoir été tenue à l'écart des négociations, la FDF envisage des actions "plus extrêmes" que celles des derniers jours.

Le gouvernement flamand et les organisations d'agriculteurs Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat (ABS) et Groene Kring sont parvenus jeudi soir à un accord sur un paquet de mesures, "qui répond aux préoccupations légitimes des agriculteurs flamands", selon le ministre-président Jan Jambon.

L'organisation se réunit ce week-end afin de déterminer le type d'action à mener. "L'agriculture est à nouveau sacrifiée et on ne va pas se laisser faire", a commenté le président de la branche belge de la FDF Bart Dickens.

L'accord portait notamment sur l'achat de terres agricoles, le nouveau plan d'action sur le fumier et le dossier de l'azote.

Dans les rangs de la Force de défense des agriculteurs, le mécontentement est grand. "Je n'ai pas dormi de la nuit car des agriculteurs m'appelaient constamment", a expliqué Bart Dickens. Ce dernier digère mal de ne pas avoir été consulté. "Pour moi, on ne peut pas parler d'accord. On a tout simplement été mis hors jeu."

La FDF compte donc à nouveau se faire entendre. Il reste à déterminer où et comment. "Nous avons aussi prévu quelque chose d'encore plus important, mais ce n'est pas pour tout de suite", ajoute M. Dickens. Selon lui, la détermination des agriculteurs est réelle. "Les chasseurs et les coureurs de motocross nous soutiennent également."