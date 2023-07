La FWB modernise son cadre légal de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

Porté par la ministre de la Culture Bénédicte Linard (Ecolo), le nouveau décret vise à actualiser ce cadre décrétal et l'aligner sur la convention de l'Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée en 2003.

La FWB avait été en 2002 la première collectivité territoriale en Europe à se doter d'une législation visant à préserver ces traditions sociales, artisanales et orales, ferment de l'identité et de la cohésion sociale.

Le nouveau décret vise notamment à assurer un meilleur inventaire de ce patrimoine en Wallonie et à Bruxelles.

Le patrimoine culturel immatériel de la FWB compte à l'heure actuelle plusieurs dizaines de trésors.

On y retrouve diverses fêtes et activités populaires comme les carnavals, les ducasses, les marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse, le Meyboom, mais aussi les joutes sur échasses ou encore l'art de la fauconnerie, la culture des fritkots, la construction en pierre sèche, etc.

La sauvegarde de ce patrimoine est dotée d'un budget annuel de 11.000 euros par an en FWB. Avec le nouveau décret, la ministre Linard espère pouvoir obtenir 80.000 euros lors du prochain conclave budgétaire prévu à l'automne, a-t-elle précisé mardi lors du débat en commission.