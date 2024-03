La LDH dénonce le caractère "fallacieux" des congés pénitentiaires prolongés

Plus de 12.000 détenus pour 10.000 places. Les prisons belges sont saturées depuis des années. Le ministre de la Justice Paul Van Tigchelt a envoyé une lettre au personnel pénitentiaire la semaine dernière pour l'assurer de son soutien. Il en a profité pour lister certaines mesures à court terme pour limiter la surpopulation carcérale. Parmi celles-ci figure la réintroduction du congé pénitentiaire prolongé (CPP). Une autorisation de longue sortie qui tombe à côté de l'objectif, dénoncent jeudi la Ligue des droits humain et la Fédération bruxelloise des institutions pour détenus et ex-détenus (Fidex).