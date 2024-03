La liste "Team Fouad Ahidar" a ses premiers de cordée et suffisamment de signatures

Fouad Ahidar (ex-Vooruit) participera aux élections du 9 juin en tant que tête de liste "Team Fouhad Ahidar" pour le Parlement bruxellois. M'hamed Kasmi occupera cette position pour l'élection du Parlement flamand et Ammar Dabbour pour celle de la Chambre, a annoncé jeudi le député bruxellois indépendant.

La liste flamande sera tirée par M'hamed Kasmi, un enseignant âgé de 42 ans, ancien conseiller communal du sp.a à Waregem, qui a depuis déménagé à Bruxelles. En 2019, celui-ci était candidat pour Be.One, le parti de Dyab Abou Jahjah. Il veut se concentrer principalement sur l'enseignement, mais dit avoir aussi une expertise sur les associations et les entreprises.

Ammar Dabbour, 47 ans, se présente pour la Chambre. Belge d'origine palestinienne, il travaille dans la finance. Celui-ci fera campagne sur le pouvoir d'achat et la discrimination.

Le programme de l'équipe Fouad Ahidar s'articule autour du pouvoir d'achat - augmentation du salaire minimum de 1.990 à 2.300 euros -, du logement - plus de logements sociaux et limitation des loyers -, du social - individualisation des revenus -, de l'emploi, de la discrimination, de la propreté, de la sécurité, de la mobilité et de l'enseignement.