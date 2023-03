La ministre Lahbib s'entretient avec son homologue iranien: "nous maintenons la pression"

La ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib a une nouvelle fois eu un entretien téléphonique avec son homologue iranien Hossein Amir Abdollahian, indique-t-elle mardi matin via Twitter.

Le message reste le même côté belge: "J'ai, une fois de plus, dénoncé les détentions arbitraires. Notre compatriote Olivier Vandecasteele doit être libéré au plus vite et, dans l'intervalle, ses conditions de détention doivent s'améliorer", précise la libérale. "Nous maintenons la pression", ajoute-t-elle.

Les deux ministres s'étaient rencontrés fin février à Genève en marge de la 52e session du Conseil des droits humains de l'ONU.