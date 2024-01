La mobilisation des agriculteurs prend de l'ampleur à Namur

Après une matinée assez calme, la mobilisation des agriculteurs prend de l'ampleur depuis environ midi mardi à Namur. Quelques dizaines de tracteurs entourent les cabinets ministériels de Céline Tellier (Ecolo) et Willy Borsus (MR), qui reçoivent aujourd'hui les syndicats et organisations agricoles.

La première rencontre a eu lieu vers 09h30 entre la ministre wallonne de l'Environnement et l'Union nationale des Agrobiologistes belges (UNAB). Aux alentours de 10h00 a suivi une réunion de travail avec la Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA). La Fédération Unie de Groupements d'Eleveurs et d'Agriculteurs (Fugea) est en ce moment reçue par la ministre et la Fédération wallonne de l'Agriculture (FWA) par le ministre wallon de l'Agriculture.

La mobilisation devrait se poursuivre durant le reste de l'après-midi, puisque Céline Tellier doit encore recevoir la FWA et Willy Borsus la Fugea. Les deux échanges sont prévus vers 14h00 et les agriculteurs comptent bien se faire entendre. La circulation est fortement impactée dans le centre-ville. Des déviations sont notamment mises en place par la police via Jambes et la route Merveilleuse.