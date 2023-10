La plateforme logement dénonce la fin de la limitation d'indexation des loyers bruxellois

La "plateforme logement", regroupant plusieurs associations et syndicats dont la CSC et la FGTB, s'est mobilisée vendredi à Bruxelles pour dénoncer la fin de la mesure limitant l'indexation des loyers des logements énergivores. La mesure, en vigueur depuis un an, prendra fin le 14 octobre, permettant aux bailleurs d'indexer les loyers à nouveau.