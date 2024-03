La procédure face aux tags dans l'espace public est la même pour tous à Liège, dit Demeyer

Peu importe la cause défendue, la Ville de Liège dispose d'une procédure pour réagir aux tags, graffitis et fresques apposés dans l'espace public. Et le cas du drapeau palestinien peint sur les escaliers de Bueren n'a pas fait exception, a expliqué jeudi matin le bourgmestre de Liège Willy Demeyer au micro de Bel RTL.

"Quelle que soit la cause et quelle que soit la beauté de l'œuvre, nous devons préserver l'espace public et faire en sorte que les lieux emblématiques de la ville ne soient pas privilégiés pour telle ou telle cause. Ça, c'est le principe de base", a résumé le maïeur. "Pour les tags et autres, la Ville a une procédure, via laquelle les ouvriers communaux interviennent et la police également. On va suivre la procédure normale", a-t-il assuré. En d'autres termes: une "enquête est en cours".

Selon le bourgmestre socialiste, la Ville n'a pas eu à se positionner ni même à s'interroger sur la cause défendue via l'apparition d'un drapeau palestinien tagué sur toute la hauteur des emblématiques escaliers. "On ne laisse rien faire", a-t-il résumé Willy Demeyer.