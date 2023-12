La prolongation des réacteurs nucléaires nuit-elle à la crédibilité des écologistes? "Nous n'avons pas eu le choix"

Petra De Sutter vient d'être annoncée comme étant la tête de liste pour le parti Groen en Flandre Orientale. À six mois des élections, l'écologiste est lucide : en difficulté dans les sondages, les partis de la Vivaldi flamande "ont du souci à se faire". "Les gens sont mécontents et ne font plus confiance à la politique. Je crois que les partis du centre doivent s'en rendre compte, et se dire qu'on a du souci à se faire".

Si elle souligne que de bonnes choses ont été faites durant ce mandat, elle pointe du doigt des "disputes" entre les partis qui leur nuisent. "On a fait des choses, mais on se dispute beaucoup, les gens aiment les politiciens qui collaborent et qui trouvent des solutions".