"La qualité de vie est le perdant de l'histoire", selon la Plateforme Luchthavenregio

"La qualité de vie et la santé des riverains sont les perdants de l'histoire", a réagi vendredi Walter Vansteenkiste, bourgmestre de Wemmel, à l'annonce du nouveau permis d'environnement délivré à Brussels Airport. L'édile est également président de la Plateforme Luchthavenregio, organe de concertation des bourgmestres des régions de Louvain et de Hal-Vilvorde et de la province du Brabant flamand.