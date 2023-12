La signature de Pierre-Yves Jeholet projetée lors d'un spectacle financé par les pouvoirs publics: le ministre-président s'explique

Un spectacle mêlant artistes et vidéo-mapping est projeté durant quatre jours sur l'hôtel de Ville de Verviers jusqu'à ce dimanche. Préparé par l'entreprise Tour des Sites Organisation et dénommé "L'Or bleu", il vise à retracer l'histoire de la commune et sa relation particulière avec l'eau.

"C'est une tempête dans un verre d'eau. En fait, j'ai soutenu au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles cette manifestation sur l'Or Bleu à Verviers suite aux inondations. C'est d'ailleurs une manifestation qui devait avoir lieu l'année dernière mais qui n'avait pas trouvé le soutien nécessaire. Donc, j'ai soutenu cette manifestation qui était par ailleurs remarquable, et en fait l'organisateur et celui qui réalise l'événement a mis mon nom en grand sur la façade de Verviers. Donc dès que j'ai vu ça, évidemment, je m'en suis étonné parce qu'il n'y avait pas eu de demande en ce sens et dès hier soir, bien avant la polémique, j'ai dit évidemment que je voulais retirer non seulement la mention de ma fonction, mais aussi le nom, ce qui a été fait directement. Il y a encore des manifestations aujourd'hui, demain et dimanche. Donc il n’y aura évidemment plus rien. Mais voilà, maintenant, je pense que l'incident est clos".

Pierre-Yves Jeholet a affirmé avoir expliqué proactivement la situation au président du Parlement. "Il m’a été proposé de prendre la parole à l’entame des représentations, comme c’est fréquemment le cas pour un ministre en exercice à l’occasion de différents événements. Pour des motifs organisationnels, cette intervention a été enregistrée et devait être diffusée, à ma demande, en voix off (sans mon image projetée), et avec le logo de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qui m’apparaissait constituer des balises allant au-delà des obligations légales", précise le courrier envoyé par l'intéressé. "Le titre de ma fonction et mon nom ont été projetés, en grand format et sous une forme graphique qui m’était inconnue, à côté du nom de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Dès que je l’ai appris, contact a été pris avec l’organisateur pour lui demander de retirer non seulement mon nom mais également la mention de mon titre, s’agissant d’une initiative propre à l’opérateur".