La TVA à 6% pour les particuliers qui mènent un projet de démolition-reconstruction

Depuis le 1er janvier 2021, il est déjà possible de profiter d'un tel taux pour un projet de démolition-reconstruction. A l'époque, le gouvernement fédéral avait pris cette décision afin de tenter d'endiguer les effets négatifs de la crise du coronavirus.

"La réduction du taux de TVA est non seulement un stimulant important pour le secteur de la construction et la concrétisation de nos objectifs climatiques, mais également pour le particulier ayant une brique dans le ventre", soutiennent la Fédération des Développeurs-Constructeurs de Logements (FEGC) et l'Union Professionnelle du Secteur Immobilier (UPSI).