La Ville de Charleroi va créer des zones de dépôt pour les trottinettes

La Ville de Charleroi procédera prochainement au marquage au sol des zones de dépôt de trottinettes. Une mesure qui devrait permettre de lutter plus efficacement contre les problèmes de stationnement des engins électriques, constatés à différents endroits de la ville, a indiqué mercredi l'échevin carolo de la Mobilité, Xavier Desgain.

Aujourd'hui, deux opérateurs de trottinettes électriques sont présents à Charleroi: Dott et Pony. Ensemble, ils exploitent plus de 400 engins. Leur stationnement est dument règlementé. Malgré les règles et un système de "surcharge" appliqué par les opérateurs de trottinettes aux usagers désobligeants, la circulation des piétons sur les trottoirs est régulièrement entravée.

Les marquages au sol sont censés renforcer la visibilité des zones de dépôt de trottinettes, selon l'échevin carolo. A terme, 81 zones devraient être marquées de la sorte dans toute la ville.