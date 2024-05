La Wallonie soutient 19 projets industriels pour la décarbonation

La stratégie de RePowerEU va permettre à 19 projets portés par 17 acteurs industriels wallons de bénéficier d'un peu plus de 80 millions d'aides pour la transition énergétique, rapporte L'Echo jeudi

En Wallonie, la course à la décarbonation pour les entreprises passe par l'appui financier des pouvoirs publics. Le gouvernement wallon vient de sélectionner une nouvelle liste de 19 projets qu'il enverra à l'Europe pour se partager un peu plus de 80 millions d'aides issues du programme RePowerEU. Celui-ci est dédié au "renforcement des investissements économiseurs d'énergie dans l'industrie et dans les chaînes de valeur liées à la transition".

Le premier volet de l'appel projet visait à encourager les industriels à investir dans des projets bas carbone et économiseurs d'énergie. Quinze d'entre eux ont été sélectionnés afin de recevoir une aide globale de 26 millions. On retrouve les sociétés Belourthe, AGC Glass Europe, Couplet Sugars, Safran, Prayon, Aperam Stainless Belgium, Beneo Orafti, Wienerberger, Essity PLD Belgium, 3B Fibreglass, Ecofrost, NLMK La Louvière.