L'aérodrome de Cerfontaine autorisé à rouvrir dès vendredi

Selon elle, ses équipes "ont tout mis en œuvre pour assurer la réouverture de l'aérodrome" dans les meilleurs délais.

Les infrastructures ont fait l'objet d'une mise en conformité, la licence pour la fréquence radio (délivrée par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, IBPT) et le matériel radio ont été récupérés et une équipe de treize personnes a été constituée afin d'assurer la gestion aéronautique du site tous les jours de 10h00 Temps universel (TU ou GMT) au coucher du soleil plus 30 minutes, a indiqué la SOWAER.

Un pilote utilisateur, Nicolas Maistriaux, assurera le poste de commandant d'aérodrome, en collaboration avec des commandants suppléants.