L'Américaine Simone Biles survole les qualifications avec Rebeca Andrade en embuscade

Biles a dominé les qualifications de tous les agrès à l'exception des barres asymétriques, où culmine la Chinoise Qiu Qiyuan (16 ans). Au total, elle devance de près de deux points sa compatriote Shilese Jones (56.932) et la Britannique Jessica Gadirova (56.766).

La Brésilienne Rebeca Andrade, révélation des JO de Tokyo il y a deux ans, a pris la 4e place avec 56.599 points. Sa seule déception est venue des barres asymétriques où elle a été pénalisée par une chute. "Cela arrive en gymnastique", a-t-elle simplement déclaré pour expliquer sa déconvenue. "Il faut réfléchir vite pour ne pas oublier les enchaînements. Je me suis bien reprise et c'est le plus important."

Son duel avec Simone Biles fait partie des enjeux les plus attendus de la semaine, la Brésilienne s'étant imposée comme l'un des nouveaux visages de la gym mondiale pendant les deux ans d'absence de l'Américaine.

Les qualifications servaient également à attribuer les derniers billets par équipes pour les Jeux olympiques de Paris l'été prochain. La Chine, le Brésil, l'Italie, les Pays-Bas, la France, le Japon, l'Australie, la Roumanie et la Corée du Sud rejoignent les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Canada qui étaient déjà qualifiés. La Belgique a terminé 17e du concours par équipes.