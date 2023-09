Le CD&V plaide pour ouvrir davantage le marché de l'emploi aux plus de 55 ans

Reprise progressive du travail, réduction des cotisations sociales, rôle plus actif du VDAB, sanctions contre la discrimination fondée sur l'âge... Par l'entremise de l'opération "Génération", le CD&V a présenté vendredi une liste de mesures visant à offrir aux personnes de plus de 55 ans davantage de possibilités sur le marché du travail.

"Nous devons nous débarrasser des préjugés sur les personnes de plus de 55 ans et leur offrir des opportunités sur le marché du travail. Leur expérience peut représenter une grande valeur ajoutée pour de nombreux employeurs", a pointé le député flamand et vice-président du CD&V Robrecht Bothuyne. Ce dernier présentera le plan au parlement flamand au début de l'année parlementaire.

Le parti y considère la lutte contre la discrimination fondée sur l'âge comme une priorité alors qu'une étude menée par l'UGent a récemment montré que les personnes de plus de 50 ans sont davantage victimes de discrimination sur le lieu de travail que les personnes issues de l'immigration. Les chrétiens-démocrates veulent notamment pouvoir exclure des aides régionales les entreprises qui pratiquent délibérément la discrimination.