Le centre de Gilly se prépare à une importante transformation

Le périmètre de la localité carolo a été au centre d'un concours d'architectes organisé à l'échelle européenne (Europan) en 2015. Sur les quatre bureaux d'architectes sortis lauréats, la Ville a finalement retenu "Central Société d'architecture" en 2017. Le bureau a réalisé un masterplan pour l'ensemble du périmètre et un projet plus précis pour la place et ses abords.

Le parc urbain végétalisé est la grande particularité du projet. Il sera réalisé à partir d'espèces choisies pour leurs valeurs esthétiques et écologiques. Conçu comme il l'a été, il favorisera également l'infiltration des eaux avec le recours à trois types de revêtements.