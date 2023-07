Le délai de traitement des procédures au fond du Conseil d'Etat sera sensiblement réduit

Selon la ministre, la loi du 11 juillet dernier modifiant dans ce sens les lois sur le Conseil d'État a été publiée au Moniteur belge le 24 juillet dernier. Les arrêtés d'exécution ont également été publiés. Ce texte constitue l'élément final permettant de moderniser le fonctionnement de la Haute instance. Il permettra de raccourcir de plus d'un an le délai de traitement des procédures au fond et d'optimiser le fonctionnement des sections de législation et du contentieux administratif du Conseil d'État.

Alors qu'auparavant, le Conseil d'État pouvait parfois mettre jusqu'à 30 mois pour se prononcer au fond sur une affaire, l'objectif est de réduire le délai de traitement d'une procédure d'annulation ordinaire (sans incident de procédure) à un maximum de 18 mois. La réduction drastique de ce délai de traitement a été le fer de lance de la modernisation du Conseil d'État, a commenté la ministre, à l'initiative du projet de loi.