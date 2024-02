Le député européen PTB Marc Botenga propose une alternative à l'OTAN: "Il faut passer à un autre système de sécurité collective européen"

L'élection de Donald Trump, met-elle notre sécurité en danger ? L'ancien président américain a menacé, en cas de réélection aux Etats-Unis, de ne plus défendre les pays de l'OTAN en retard de paiement, allant même jusqu'à "encourager" la Russie à les attaquer.

Invité de Martin Buxant sur Bel RTL, le député européen et tête de liste du PTB pour les élections européennes, Marc Botenga a réagit à ces propos en donnant deux arguments : "L'OTAN nous a rendu complètement dépendants des Etats-Unis" et "L'Otan nous a entraînés dans des guerres, d'attaques militaires et de déstabilisations de pays, ce qui a mis en danger notre sécurité".