Le gouvernement fédéral renouvelle l'accréditation d'itsme pour trois ans

La majorité des Belges pourront donc également soumettre leurs déclarations d'impôt via l'application.

Itsme est utilisée par sept Belges sur dix pour s'identifier auprès des services publics en ligne. En 2023, près de 68% des authentifications FAS ont été réalisées via itsme, contre 16% via la carte d'identité électronique et 16% via d'autres méthodes.