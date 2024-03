Le gouvernement offre de la sécurité juridique autour de la fiscalité du travail en équipe

Les entreprises dont les travailleurs sont soumis à un système de travail en équipes peuvent bénéficier d'une dispense partielle de versement du précompte professionnel afin de compenser les coûts supplémentaires liés au travail en équipe et de protéger la compétitivité de leurs entreprises à forte intensité de main-d'œuvre. Cette dispense partielle est une mesure créée en vue de protéger l'industrie de l'assemblage automobile en Belgique, mais elle peut être appliquée par des entreprises de différents secteurs.

Or, comme l'a souligné récemment la Cour constitutionnelle dans un arrêt, une ambiguïté entourait l'interprétation correcte des critères de la loi, y compris la taille des équipes et le travail qu'elles effectuent. De quoi menacer de remettre en cause l'application du régime.