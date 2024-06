Le nouveau gouvernement néerlandais est formé, les noms attendus dans la semaine

L'équipe composant le nouveau gouvernement néerlandais a été constituée, a annoncé le leader du Parti pour la liberté (PVV) Geert Wilders sur X (anciennement Twitter). "Nous nous en sommes sortis ! Un accord sur tout ! Un nouveau cabinet", a-t-il publié sur le réseau social. Le dirigeant populiste promet par ailleurs plus d'explications dans les prochaines heures et les prochains jours, a indiqué le média public NOS.

Il était déjà acquis que le PVV formerait un gouvernement avec le parti libéral VVD, le Nieuw Sociaal Contract (NSC), le groupe de centre-droit récemment fondé par Pieter Omtzigt, et BoerBurgerBelangen (BBB), le parti des agriculteurs. Il restait toutefois à composer l'équipe définitive, sous la houlette des formateurs Elbert Dijkgraaf et Richard van Zwol.

Selon une source proche des négociateurs à l'agence de presse néerlandaise ANP, on saura mercredi quel parti proposera quels ministres pour quels ministères. Plusieurs médias néerlandais ont annoncé mardi que le PVV fournirait cinq ministres, le VVD et le NSC quatre et le BBB deux.