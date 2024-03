Le nucléaire est une source d'énergie du passé et n'est pas une solution à la crise climatique, a répété jeudi Ecolo alors qu'un sommet consacré au nucléaire se tenait à Bruxelles à l'initiative de la Belgique et de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA).

Le co-président des Verts francophones, Jean-Marc Nollet, était présent dans la matinée au contre-sommet organisé non loin de là par des associations.

"L'organisation de ce sommet ne change rien à la ligne pragmatique des écologistes. Pour eux, le nucléaire n'est pas une solution à la crise climatique: trop cher, trop dangereux, trop polluant et trop peu flexible cette source d'énergie relève du passé", a déclaré le parti.

"La Belgique peut sereinement se tourner vers l'avenir et choisir un des scénarios qui conduit le pays et l'Europe à un mix énergétique 100 % renouvelable à l'horizon 2050 : c'est faisable, moins cher et beaucoup moins aventureux", a souligné celui-ci.

Ecolo et Groen ont commandé une étude au consortium universitaire Energyville sur le mix énergétique futur qui permettra à la Belgique de tenir ses objectifs climatiques. L'un des scénarios, privilégié par les Verts, permet de se passer du nucléaire.

Une trentaine de chefs d'Etat et de gouvernement se sont rassemblés sur le plateau du Heysel, au pied de l'Atomium, pour un sommet consacré au nucléaire, le premier du genre. La déclaration finale repose sur le principe du nucléaire comme l'une des solutions pour parvenir à sortir des énergies fossiles.