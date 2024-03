Le parlement flamand impose un blâme au député CD&V Robrecht Bothuyne -2

Hannelore Goeman (Vooruit) et Elisabeth Meuleman (Groen) avaient saisi la commission après la diffusion d'un reportage de la VRT faisant apparaître que Robrecht Bothuyne aurait défendu ses intérêts privés en usant de son statut de parlementaire, dans une procédure de permis de bâtir.

La plainte des deux députées concernaient l'article 5 du code déontologique des députés flamands. Cet article prévoit que les élus "privilégient l'intérêt général par rapport aux intérêts particuliers" et "évitent toute forme de conflit d'intérêts".

"La plainte est fondée car M. Bothuyne n'a pas eu assez de retenue dans ses contacts avec le gouvernement flamand et la ville d'Audenarde", a déclaré jeudi soir Liesbeth Homans, la présidente de la commission de déontologie.

"J'ai toujours agi en honneur et conscience et j'ai toujours respecté la déontologie en tant que représentant du peuple", a pour sa part réagi Robrecht Bothuyne. "Aujourd'hui, j'ai expliqué en toute transparence comment les choses se sont déroulées. L'utilisation de mon adresse électronique professionnelle du parlement flamand était imprudente. Bien qu'il n'y ait actuellement aucune réglementation sur l'utilisation de cette adresse électronique, cela pourrait donner une fausse impression. Je suis content que cette affaire se termine afin de me concentrer sur mon travail parlementaire", a-t-il conclu.