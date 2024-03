Le parlement wallon valide les décrets favorisant la décarbonation des entreprises

"Le dérèglement climatique que nous vivons impose des actions rapides et de grande envergure. Notre économie wallonne doit se montrer résiliente : anticiper, innover et créer", a résumé, durant les débats, le ministre wallon de l'Energie, Philippe Henry. "Nous prenons la thématique de la décarbonation à bras le corps pour donner toutes ses chances à l'industrie wallonne de réussir sa transition et atteindre ses objectifs", a-t-il ajouté.

Concrètement, le premier texte établit un cadre pour le transport de dioxyde de carbone (CO2) par canalisations, une technique qui doit contribuer à l'objectif de neutralité carbone de la Région à l'horizon 2050. Il a été approuvé à l'unanimité, moins l'abstention des Engagés. "Ce texte est utile et il est utilisable. Mais je regrette qu'il n'y ait pas d'ambitions qui ait été donnée au avec un plan d'actions", a justifié le député centriste Jean-Luc Crucke.