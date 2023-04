Le patron de la VRT dément vouloir imposer un "devoir de silence" à son personnel

Les syndicats de l'entreprise avaient déposé un préavis d'actions pour dénoncer ce qu'ils considéraient être une atteinte à la liberté d'expression.

Vendredi, M. Delaplace assure qu'il n'entrait nullement dans ses intentions de réduire le personnel au silence.

"Cela aurait été d'autant plus étonnant de la part d'une personne qui a elle-même passé la moitié de sa vie comme journaliste. Mais OK, j'aurais pu et j'aurais dû être plus clair", reconnaît le patron de la VRT, qui a débuté sa carrière en tant que journaliste au Tijd.