Le roi de Jordanie reçu par De Croo et Lahbib en fin d'après-midi

Cette venue à Bruxelles du souverain jordanien est prévue de longue date. Abdallah doit rencontrer le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, et des responsables européens. Une réunion bilatérale aura également lieu à 16h30 avec le Premier ministre belge et les chefs des diplomaties belge et jordanien. La situation au Proche-Orient sera évoquée, notamment les moyens d'œuvrer à une désescalade de la situation dans cette région.

Le 27 octobre, aux côtés de sept autres pays de l'UE, la Belgique a soutenu à l'assemblée générale des Nations Unies une résolution portée par la Jordanie, au nom de 22 pays arabes, qui demandait une "trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue" dans le conflit qui oppose Israël au Hamas dans la bande de Gaza. Le texte appelait également à la "libération immédiate et inconditionnelle" de tous les civils détenus en captivité et exigeait leur sécurité, leur bien-être et leur traitement humain, conformément au droit international.