Le sénateur américain Bernie Sanders donnera une conférence à Bozar à la mi-octobre

La rencontre sera animée par le rédacteur en chef du site d'information néerlandophone Apache, Karl van den Broeck, et gravitera autour du dernier ouvrage publié de l'homme politique de 82 ans, intitulé "It's OK to be angry at capitalism" ("Nous pouvons être en colère contre le capitalisme").

Le sénateur indépendant du Vermont, parfois qualifié de socialiste dans son pays où le capitalisme est roi, y plaide pour une refonte en profondeur de l'économie et de la politique, tirant le constat que le "capitalisme illimité" est responsable d'une inégalité des revenus et des richesses "sans précédent", "sape la démocratie" et "détruit la planète".