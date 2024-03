Les actionnaires d'Enodia et Resa approuvent la scission partielle d'Enodia

Les actionnaires de l'intercommunale Enodia, de Resa, gestionnaire de réseaux de distribution d'électricité et de gaz de la province de Liège, et de Resa Holding ont approuvé mercredi la scission partielle d'Enodia, annonce le groupe liégeois jeudi.

"Cette évolution s'inscrit dans les objectifs du plan stratégique de Resa visant à accélérer la transition énergétique au service des actionnaires au travers de Resa Holding - intercommunale pure de financement en mesure de développer une stratégie financière indépendante d'Enodia - et d'accélérer la mise en œuvre de projets contribuant à la décarbonation de la société à incidence positive pour l'efficacité et la valeur des réseaux de distribution d'énergie de Resa", souligne le groupe dans un communiqué.

L'opération est neutre sur le plan financier pour les communes et la province qui disposeront d'une parfaite lisibilité et prévisibilité sur l'ensemble des activités du groupe et se verront attribuer désormais leurs dividendes directement par Resa Holding, précise encore le gestionnaire de réseaux de distribution.

Resa avait annoncé en novembre la création d'une holding afin de permettre aux communes actionnaires de Resa et à la province de Liège de détenir à la fois le gestionnaire de réseaux et de distribution et une société de transition énergétique qui développera des activités complémentaires (notamment batterie de stockage, biométhanisation, communautés d'énergie, bornes de recharge électrique, hydrogène /CO2 et produits dérivés) en partenariat avec d'autres acteurs du secteur énergétique.