Les adoptions internationales rassemblées au sein d'un service unique en Flandre

À partir du 1er juillet, la Flandre ne comptera plus qu'un seul service chargé des adoptions internationales. "Le Petit Miracle" (Het Kleine Mirakel"), l'un des trois pôles actuels, sera à l'avenir chargé de tous les dossiers, a annoncé lundi l'agence flamande "Grandir" (Opgroeien).

La décision de fusionner les différents services avait été prise en 2019 dans le but de mettre en commun les ressources, les connaissances et l'expertise disponibles.

La fusion intervient alors que le nombre d'adoptions internationales est en baisse depuis plusieurs années, selon les responsables. "Nous voulons offrir un soutien de meilleure qualité aux adoptés et aux familles candidates, et établir des relations de coopération plus solides avec les différents pays d'origine", a déclaré la ministre flamande du Bien-être Hilde Crevits (CD&V).

Cette fusion s'inscrit dans une réforme plus large du domaine de l'adoption au nord du pays. À la rentrée, le décret encadrant les adoptions doit être considérablement modifié, selon la ministre.