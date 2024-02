Les agriculteurs réclament de meilleurs revenus: voici les trois mesures phares proposées par Ecolo

Ce lundi, les agriculteurs manifestaient une nouvelle fois dans les rues de la capitale à l'occasion d'une réunion entre les ministres européens de l'agriculture. Le monde politique tente de satisfaire les agriculteurs qui demandent, notamment, une meilleure rémunération. "Pour la plupart des agriculteurs, je prends un exemple chiffré simple, si leur coût de production s’élève à 10 euros, souvent quand ils le revendent, dans le meilleur des cas c’est un peu au-dessus, parfois c’est à 10€, donc ils ne gagnent rien, et parfois ils vendent même à 8 euros, donc ils perdent", constate Gilles Vanden Burre.

Le chef de file Ecolo-Groen à la Chambre a détaillé 3 mesures phares proposées par son groupe. "Première chose on interdit les ventes à perte, pour nous ça doit être interdit, et on veut le mettre dans la loi. Deuxième chose, c’est immuniser le prix d’achat des agriculteurs quand ils achètent leurs matières premières. Dans la chaîne jusqu’à la distribution des produits, on veut que l’agriculteur ne soit pas le dindon de la farce et doive compresser ses prix, et donc, diminuer ses revenus", explique le député.