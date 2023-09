Les Belges parcourent en moyenne 20 kilomètres pour se rendre au travail

Les Belges passent en moyenne 50 minutes par jour à faire la navette entre leur domicile et leur lieu de travail, tandis que la distance moyenne parcourue est de 40 km, soit 20 km par trajet simple, selon les résultats de l'enquête annuelle menée par SD Worx publiés jeudi. La plupart des salariés vivent et travaillent dans la même province.

Avec 59 minutes en moyenne, ce sont les habitants de Flandre orientale qui mettent le plus de temps à se rendre au boulot, suivis de près par les Brabançons wallons (57 minutes) et flamands (55). Ces derniers parcourent d'ailleurs la plus grande distance, 53 km en moyenne, devant les habitants du Limbourg (49 km) et du Brabant wallon (46).

Les habitants des deux Brabants sont les plus mobiles: seuls 46% des employés résidant dans le BW ont leur activité dans la même province, alors que 40% travaillent à Bruxelles. Les habitants du Brabant flamand sont 62% à exercer leur emploi dans leur propre province, 25% le font à Bruxelles et 8% à Anvers.