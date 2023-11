Les cheminots liégeois clameront leur ras-le-bol lors d'un rassemblement le 7 novembre

Le mouvement de grève, mené en front commun, débutera mardi 7 novembre, dès 22h00, et se prolongera jusqu'au jeudi 9 novembre à 22h00. Un rassemblement aura lieu, sur l'esplanade de la gare des Guillemins, mercredi entre 11h30 et 13h00. Les cheminots liégeois souhaitent faire entendre leur voix et ainsi dénoncer une série de restructurations et économies à leurs dépens.

Selon Marc Eyen, secrétaire permanent CSC-Transcom Liège-Verviers, les travailleurs se disent "pressés comme des citrons". "Les heures supplémentaires deviennent structurelles sur les chantiers et les agents n'ont même pas l'occasion de prendre leurs jours de récupération. C'est intenable", indique-t-il.