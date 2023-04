Les collectifs féministes s'indignent après la démission "contrainte" de Sarah Schlitz

Les collectifs féministes bruxellois se sont indignés sur les réseaux sociaux mercredi, après la démission "contrainte" de Sarah Schlitz (Écolo). La secrétaire d'État à l'Égalité des chances, des genres et à la Diversité est au cœur d'une polémique depuis qu'elle a été réprimandée pour avoir apposé son logo personnel sur les publications de diverses associations subsidiées par son cabinet.

Le collectif "Collages Féministes Bruxelles" a livré un message de soutien à la politicienne sur Instagram, dénonçant l'acharnement dont elle a été victime ces derniers jours. "Nous aimerions voir nos politiques mener leurs luttes de manière aussi acharnée pour des causes telles que la crise climatique, la crise de l'accueil, les violences faites aux femmes et aux enfants, que pour un petit logo apposé sur des communications."

Pendant son mandat, Sarah Schlitz a notamment repris le flambeau de sa prédécesseuse, Nathalie Muylle, pour le suivi de la mise en place des centres de prise en charge des victimes de violences sexuelles (CPVS) et d'une loi spécifique sur "la prévention et la lutte contre les féminicides, les homicides basés sur le genre et les violences qui les précèdent".