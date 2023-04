Nouveau rebondissement: Olivier Vandecasteele n'est plus à l'isolement, sa sœur a pu le joindre au téléphone

Les conditions de détention d'Olivier Vandecasteele se sont assouplies dans l'après-midi de mercredi, selon nos informations. Le Belge n'est plus à l'isolement dans sa prison en Iran. Il a pu rejoindre une cellule plus grande qu'il partage avec deux autres détenus. Nathalie Vandecasteele, la sœur de l'humanitaire belge, était l'invitée du 'RTL info Signatures'. Elle en a dit plus sur son frère qu'elle a pu avoir au téléphone à deux reprises mercredi.

Plus tôt dans la journée, les autorités iraniennes avaient affirmé être optimistes sur un prochain échange de prisonniers avec la Belgique, laissant entrevoir la libération du travailleur humanitaire belge Olivier Vandecasteele. "L'accord sur le transfèrement de condamnés entre l'Iran et la Belgique a été conclu et finalisé", avait indiqué le porte-parole de la justice iranienne, Massoud Sétayechi, dans sa conférence de presse hebdomadaire à Téhéran, cité par l'AFP. "Si Dieu le veut, cette action va se dérouler", avait-il ajouté, sans donner de précisions sur la date et les conditions d'un possible échange.

De son côté, la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, appelle à ne pas céder aux "tentatives de déstabilisation" de l'Iran. Nous avons affaire à une partie qui fait flèche de tout bois pour arriver à ses fins, y compris le chantage et la désinformation", avait-elle déclaré.