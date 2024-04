L'OMS dénonce les traitements antibiotiques inutiles lors de la pandémie de Covid

L'OMS a divisé les antibiotiques en trois catégories : Access, Watch et Reserve. Elle trouve donc inquiétant que les antibiotiques appartenant à la catégorie Watch, laquelle impose de prendre en compte les résistances potentielles, aient été les plus utilisés. L'utilisation d'antibiotiques pendant la pandémie pourrait donc avoir eu un impact sur l'augmentation de la résistance aux antibiotiques.

"Lorsqu'un patient a besoin d'antibiotiques, les avantages l'emportent souvent sur les risques d'effets secondaires ou de résistance aux antibiotiques. Cependant, lorsqu'ils ne sont pas nécessaires, ils n'apportent aucun bénéfice et comportent des risques. Leur utilisation inutile contribue donc à la propagation de la résistance aux antimicrobiens", a déclaré l'OMS.

Après les épisodes les plus graves de la pandémie, l'utilisation des antibiotiques a de nouveau diminué en Europe et en Amérique. L'Organisation mondiale de la santé continue toutefois d'appeler les médecins et les hôpitaux à "conserver une approche rationnelle" de leur utilisation.