L'organisation LGBT+ Çavaria demande aux partis de ne pas s'allier avec le Vlaams Belang

L'organisation LGBTQIA+ Çavaria demande à la N-VA et aux autres partis de ne pas former de coalition avec le Vlaams Belang. Une telle alliance conduirait irrémédiablement à "un gouvernement anti LGBTQIA+", a affirmé Çavaria dimanche en réaction aux résultats électoraux.

Les droits de la communauté LGBTQIA+ et la problématique de l'identité de genre sont devenus des enjeux électoraux majeurs dans les dernières semaines de la campagne. Le Vlaams Belang a notamment assuré qu'il ne toucherait pas aux droits déjà acquis par les LGBTQIA+ mais qu'il était opposé à de nouvelles avancées en la matière.

Maintenant que les résultats des élections (presque) définitifs sont connus, Çavaria demande à la N-VA et aux autres partis politiques de refuser toute alliance avec le parti d'extrême-droite. "Si le Vlaams Belang parvient à appliquer ses idées, cela aura un effet dévastateur sur les droits et le bien-être des personnes LGBTQIA+", a souligné Eef Heylighen, porte-parole de Çavaria. "Nous demandons explicitement aux personnes qui prendront place à la table des négociations dans les semaines à venir d'honorer leur engagement en faveur des droits et du bien-être des personnes LGBTQIA+."