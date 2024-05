Ostéoporose : huit femmes sur dix ne sont pas traitées après une première fracture

Appelée le "voleur silencieux" l'ostéoporose ne cause aucun symptôme, tant qu'un os ne casse pas.

Or l'étude épidémiologique coordonnée par le professeur Jean-Jacques Body, interniste et endocrinologue, démontre que 80 % des femmes qui ont subi une première fracture de fragilité, causée par l'ostéoporose, ne se voient pas proposer de prise en charge spécifique. "Une première fracture de fragilité, signe d'alerte majeur, passe souvent complètement sous les radars", pointe M. Body. En cause ? Un manque d'information et de sensibilisation, tant des patients que des médecins de première ligne sur une maladie qui, selon un récent rapport de Sciensano touche entre 13 et 22 % des femmes (1,8 - 6,6 % des hommes) mais qui reste mal connue et négligée.