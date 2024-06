Reçu par le Roi, G-L. Bouchez estime que les choses pourraient aller vite

"On n'est pas obligé d'attendre des semaines avant de fixer une constellation de partis. Il y a moyen que les choses puissent aller très vite. On est plus sur des semaines que des mois. Il y a des constellations plus évidentes que d'autres. Le message du PS (ndlr: qui a annoncé son choix de siéger dans l'opposition) rend une constellation plus évidente", a-t-il toutefois indiqué.

Georges-Louis Bouchez a ajouté que le but était de pouvoir "commencer des négociations dans les prochaines heures... Le but est de faire quelque chose du mandat donné en termes de réformes après le vote déterminé des Belges", a-t-il ajouté.

Le roi Philippe poursuivra ses consultations en vue de la formation d'un gouvernement fédéral, mardi et mercredi.