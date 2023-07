Réforme du dispositif 'articles 60-61' pour favoriser l'emploi des bénéficiaires du CPAS

"Après 'Coup de boost' et la réforme des Aides à la Promotion de l'Emploi (APE) qui a pérennisé plus de 65.000 emploi dans le secteur non-marchand et les pouvoirs locaux, la Wallonie veut aujourd'hui booster la mise à l'emploi des publics fragilisés et les plus éloignés de l'emploi avec cette nouvelle réforme", a commenté la ministre régionale de l'Emploi, Christie Morreale.

Pour rappel, les contrats 'articles 60-61' permettent aux CPAS de proposer à leurs bénéficiaires un contrat de travail avec un employeur (article 61) ou avec le CPAS lui-même (article 60) pour travailler dans un de ses services ou chez un partenaire.