"Les rendre invendables": ce syndicat a un plan pour empêcher la direction de Delhaize de franchiser les magasins

Après 17 semaines de lutte syndicale, depuis l'annonce le 7 mars dernier de l'intention de la direction de Delhaize de franchiser les 128 magasins encore intégrés, le syndicat chrétien passe à la "deuxième mi-temps". Ce mardi, la CNE lance le site boycottdelhaize.be pour rendre visible le désamour des clients de l'enseigne au lion pour la marque avec un objectif clair: "rendre les magasins invendables".

Le souhait du syndicat chrétien est "de porter le plus fort et le plus longtemps possible atteinte aux intérêts économiques du groupe et des actionnaires" et envoyer un message clair aux candidats repreneurs. "Si Delhaize arrive à vendre nos magasins, dès la reprise, ils seront fermés. Le combat continuera", prévient Felipe Van Keirsbilck, secrétaire général de la CNE.