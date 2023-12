Région bruxelloise: l'activité économique retrouve son niveau d'avant la crise ukrainienne

L'indexation des salaires et la baisse de l'inflation rétablissent le pouvoir d'achat et la confiance des consommateurs en Région bruxelloise, ressort-il jeudi du baromètre conjoncturel de l'Institut Bruxellois de Statistique et d'Analyse de perspective.brussels (IBSA). La reprise de la production des entreprises non financières porte la Région juste au-dessus des niveaux d'avant la crise ukrainienne.