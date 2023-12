Regroupement entre le CHU et la Citadelle: les deux hôpitaux ont signé la convention

Les conseils d'administration du CHU de Liège et de l'Hôpital de la Citadelle ont finalement approuvé à la majorité le projet de convention visant à les rassembler en un vaste groupement hospitalier, afin de faire face aux difficultés rencontrées par le secteur. Les dirigeants et présidents des CA des deux institutions ont jusqu'à deux années pour finaliser l'accord médical, ont annoncé ces derniers en conférence de presse mercredi.

"C'est une étape importante qui balise la collaboration entre le CHU de Liège et l'hôpital de la Citadelle, ce texte devant par ailleurs recevoir rapidement le feu vert des autorités ministérielles", a expliqué Philippe Boxho. "Ensuite, nous aurons jusqu'à deux ans pour finaliser l'accord médical, ce qui passe par la création d'une structure faitière ayant en son sein un conseil d'administration commun qui assurera notamment la coordination et la bonne mise en pratique de la convention de groupement. Nous procéderons également à la mise en place d'un organigramme unique en ce qui concerne le management", a complété Jean-Pierre Hupkens.

Mercredi, les conseils d'administration ont en effet mandaté Philippe Boxho, pour le CHU de Liège, et Jean-Pierre Hupkens, pour la Citadelle, pour cosigner la convention de groupement hospitalier, une nouvelle qui fait suite aux négociations entamées en septembre 2022.

Cette mise en commun des compétences des deux hôpitaux devrait permettre à la population liégeoise de bénéficier d'une offre de soins de qualité, mais aussi de proximité se répartissant sur une vingtaine de sites. "De nombreuses collaborations existaient déjà, les synergies demandaient à être structurées et portées plus loin", ont ajouté les deux hommes. Certains points de friction subsistent toutefois et des procédures doivent encore être harmonisées, comme le système de rémunération des médecins, assez différent.

Si des transferts de personnel sont possibles entre les sites, il n'est pas question de licenciement.