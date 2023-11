Subsides aux arts de la scène: la ministre Linard veut rassurer face aux "rumeurs"

"Bien sûr, on doit opérer des choix et il faut établir des priorités dans un souci de bonne gestion des deniers publics. Même s'ils ont été augmentés, les moyens ne sont pas illimités", a-t-elle toutefois précisé.

"Je me bats pour faire émerger le plus de projets (culturels) possibles. Je ne compte pas changer cette ligne, et cela non seulement au bénéfice des opérateurs culturels dans leur ensemble, mais aussi toujours pour plus de personnes", a-t-elle conclu.

Dans sa réplique, le député Maroy, dont le parti siège dans la majorité, a assuré que celui-ci veillerait en gouvernement à ce que les grands théâtres ne voient pas leurs subsides se réduire lors de l'adoption des prochains contrats programmes.