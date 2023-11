Sur fond de tension au gouvernement flamand, Gwendolyn Rutten a prêté serment

La libérale flamande Gwendolyn Rutten a prêté serment, mercredi en début de soirée, de vice-présidente Open Vld du gouvernement flamand et ministre de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Égalité des Chances, en remplacement de Bart Somers qui a démissionné lundi.

Pour Hannelore Goeman (Vooruit), le gouvernement flamand est à nouveau au plus bas. "Des ministres qui s'en vont, des postes ministériels offerts pour apaiser les tensions (au sein de l'Open Vld, NDLR)... Et l'on s'étonnera que les gens perdent confiance dans la politique. C'est à nouveau une histoire de postes, au détriment des problèmes des gens, tels que la disponibilité des places en crèches, l'enseignement de qualité et les soins auxquels ils ont droit".

"Il me revient maintenant de mettre en place au plus vite la nouvelle collègue. Pour le reste, en tant que ministre-président, je n'ai qu'à en prendre acte et je n'ai pas de jugement public à porter. On peut à tout le moins dire qu'elle (Mme Rutten) est une responsable politique expérimentée", a-t-il ajouté.

Le PTB a qualifié M. Jambon de chien battu, dont le gouvernement est utilisé pour résoudre les problèmes de mandats au sein du parti libéral. À l'extrême droite, le Vlaams Belang a affirmé que le ministre sortant aurait dû ne pas être remplacé pour réaliser des économies budgétaires.

Sur les bancs du parlement, Mme Rutten est remplacée par le manageur musical et ancien batteur du groupe Clouseau, Bob Savenberg.